"17 صورة ورقص هستيري".. الفنان حسان العربي يحتفل بزفاف ابنته

كتب : هاني صابر

01:05 م 25/10/2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    ابنة الفنان حسان العربي مع زوجها (4)
  • عرض 17 صورة
    ابنة الفنان حسان العربي مع زوجها (5)
  • عرض 17 صورة
    ابنة الفنان حسان العربي مع زوجها (6)
  • عرض 17 صورة
    ابنة الفنان حسان العربي مع زوجها (3)
  • عرض 17 صورة
    رقص حسان العربي بحفل زفاف ابنته (1)
  • عرض 17 صورة
    رقص حسان العربي بحفل زفاف ابنته (2)
  • عرض 17 صورة
    رقص حسان العربي بحفل زفاف ابنته (3)
  • عرض 17 صورة
    رقص حسان العربي بحفل زفاف ابنته (4)
  • عرض 17 صورة
    ابنة الفنان حسان العربي مع زوجها (7)
  • عرض 17 صورة
    رقص حسان العربي بحفل زفاف ابنته (6)
  • عرض 17 صورة
    رقص حسان العربي بحفل زفاف ابنته (5)
  • عرض 17 صورة
    رقص حسان العربي بحفل زفاف ابنته (8)
  • عرض 17 صورة
    رقص حسان العربي بحفل زفاف ابنته (9)
  • عرض 17 صورة
    رقص حسان العربي بحفل زفاف ابنته (10)
  • عرض 17 صورة
    رقص حسان العربي بحفل زفاف ابنته (7)
  • عرض 17 صورة
    ابنة الفنان حسان العربي مع زوجها (1)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للفنان حسان العربي من حفل زفاف ابنته وتدعى "فاطمة".

وظهر "العربي" في الفيديوهات وهو يرقص بشكل "هستيري" بحفل الزفاف وسط تفاعل من الحضور.

وحرص على حضور حفل الزفاف عدد من نجوم الفن بينهم "أشرف زكي وهاني رمزي وميرنا وليد ووفاء عامر".

يذكر أن، حسان العربي من مواليد 25 مايو 1973، وقام بأدوار عديدة في السينما والتلفزيون، ومنها المشاركة في عدة أجزاء من السيت كوم راجل وست ستات، ومسلسل الركين وفيلم على جنب يا أسطى، وفيلم بلطية العايمة وفيلم طباخ الريس وغيرها.

مواقع التواصل الاجتماعي حسان العربي حفل زفاف حفل زفاف ابنة حسان العربي

