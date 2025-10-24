ماذا قالت إلهام شاهين عن زواج النجمة منة شلبي وأحمد الجنايني؟

حرص عدد كبير من النجوم على تهنئة الفنانة منة شلبي بزواجها على المنتج أحمد الجنانيني بعد تأكيد مصدر مقرب منهما حقيقة زواجهما.

وهنأ النجوم الفنانة منة شلبي خلال وجودهم على ريد كاربت حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، الذي يقام مساء اليوم الجمعة.

ونشر برنامج"ET بالعربي" مقطع فيديو ظهر خلاله عدد من النجوم وهم يهنئون الفنانة منة شلبي على زواجها.

من ضمن هؤلاء النجوم الفنانة إلهام شاهين وقالت: "ألف مبروك يا منة، منة دي بنوتي وحبيبتي وتستاهل كل حاجة حلوة، مبروك التكريم والجواز ألف مبروك ربنا يسعدكوا يارب".

تصدرت الفنانة منة شلبي محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد تسريب وثيقة زواجها من المنتج أحمد الجنايني وأثارت به الجدل خلال الساعات القليلة الماضية.

أكد أحد المقربين من الفنانة منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني عن ارتباطهما رسميا بعد تسريب قسيمة زواج تحمل صورتهما والتوقيع أثارت جدلا كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية وسط تساؤلات حول صحة الخبر من عدمه، وعدم التصريح رسميا من قبل الطرفين.

كرمت إدارة مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة هذا العام، الفنانة منة شلبي بجائزة "الإنجاز الإبداعي" كما عقب التكريم ندوة في اليوم التالي تطرقت خلاله لمشوارها الفني وتعاونها مع ألمع النجوم وصناع السينما المصرية.

يعرض للفنانة منة شلبي في السينمات حاليا فيلم "هيبتا 2: المناظرة الأخيرة" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية هم كريم فهمي، محمد ممدوح، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، تأليف محمد صادق، سيناريو وحوار محمد جلال، إخراج هادي الباجوري.

يذكر أن منة شلبي تشارك بعدد من الأفلام المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "7 Dogs" بطولة الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز، إلى جانب فيلم "نورماندي" بطولة الفنان أمير كرارة.