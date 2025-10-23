ماذا قالت الفنانة منة شلبي عن الزواج؟

تصدرت الفنانة منة شلبي محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تداول وثيقة جواز تؤكد زواج منة شلبي من المنتج أحمد الجنايني، وأثارت بسببها جدلا كبيرا.

وكان لمنة شلبي العديد من التصريحات الإعلامية التي تحدثت خلالها عن السبب وراء عزوفها عن الزواج وعدم ارتباطها حتى الآن.

وحلت منة شلبي ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" تقديم الإعلامية والفنانة إسعاد يونس وبسؤالها عن السؤال المتكرر : هتتجوزي امتى؟".

قالت منة شلبي: "والله ما أعرف، وأنا مش واخدة موقف من الجواز ولا بعند بس أنا شايفة إن ربنا ممكن يكون كاتب لي دلوقتي لأن شغلي يبقى كويس بس مش كاتب لي جوازة كويسة، والسؤال بتاع هتتجوزي امتى هو انا مزعلاكم في حاجة وانتوا دلوقتي مش فرحانين بيا مثلا ومن أكتر الجمل اللي بتزعجني مش هتلحقي نخلفي ".

وكرمت إدارة مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة هذا العام، الفنانة منة شلبي بجائزة "الإنجاز الإبداعي" كما عقب التكريم ندوة في اليوم التالي تطرقت خلاله لمشوارها الفني وتعاونها مع ألمع النجوم وصناع السينما المصرية.

يعرض للفنانة منة شلبي في السينمات حاليا فيلم "هيبتا 2: المناظرة الأخيرة" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية هم كريم فهمي، محمد ممدوح، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، تأليف محمد صادق، سيناريو وحوار محمد جلال، إخراج هادي الباجوري.

يذكر أن، منة شلبي تشارك بعدد من الأفلام المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "7 Dogs" بطولة الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز، إلى جانب فيلم "نورماندي" بطولة الفنان أمير كرارة.

