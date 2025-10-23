بعد فقدانه 15 كيلو.. تامر حسني يكشف تفاصيل إصابته في ذراعه

كشف الفنان تامر حسني عن تعرضه لإصابة في ذراعه، نتيجة ممارسته أنواعًا جديدة من الرياضة بعد قراره فقدان نحو 15 كيلو من وزنه.

ونشر تامر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهر خلالها برباط ضاغط على ذراعه، وعلّق قائلًا: "يا صباح الهنا، للي كان بيسأل ومهتم، كتر ألف خيرك، دي عملية بسيطة في دراعي بسبب إني قررت أخس 15 كيلو، وغيرت شكل الرياضة خالص، بقيت بلعب ألعاب تانية تمامًا كلها fitness، بس الحماس خدني شوية فاتصابت فحصل اللي حصل".

وأضاف: "الحمد لله، كنت بلبس اللي في دراعي دي شوية وبشيلها، بس خلاص النهارده بالليل هشيلها خالص، شكرًا حبايب قلبي على اهتمامكم، يارب ما أشوفش فيكم أي سوء".

يُذكر أن تامر حسني طرح مؤخرًا ألبومه الجديد "لينا معاد" عبر جميع المنصات الرقمية، والذي ضم باقة من الأغنيات المتنوعة، منها: "يلا يا كدّاب"، "حبك لو غلطة"، "واحشتني يا ابن اللذينة"، "الأنوثة الطاغية"، "لينا معاد"، و"هو ده بقى".

