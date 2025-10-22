إعلان

اليوم.. خالد سليم ضيف "أجمد 7 الساعة 7" مع جيهان عبدالله على نجوم إف إم

كتب : سهيلة أسامة

03:08 م 22/10/2025

الفنان خالد سليم

روّج الفنان خالد سليم لحلقته الجديدة في البرنامج الإذاعي "أجمد 7 الساعة 7"، مع الإعلامية جيهان عبدالله، والمقرر عرضها اليوم عبر إذاعة نجوم إف إم.

ونشر خالد سليم بوستر الحلقة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "ليلة من اللي هي... استنّوني".

يُذكر أن خالد سليم شارك مؤخرًا في موسم دراما رمضان 2025، من خلال مسلسل "وتقابل حبيب"، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، ومحمود عمرو ياسين، ومن إنتاج تامر مرسي.

خالد سليم

