القصة الكاملة لحفل جرامي العالمية تحت سفح الأهرامات

يقدم الموسيقار عمر خيرت، مجموعة من مؤلفاته في الحفل الذي تنظمه الشركة المالكة لحقوق جائزة جرامي العالمية، تحت سفح الأهرامات ، مساء اليوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر.

وحسب تأكيد مصادر في وزارة الثقافة، في تصريح لـ"مصراوي"،، تنظم الحفل شركة الاستثمارات اليابانية تيتان كابيتال جلوبال، بالمشاركة مع أكاديمية التسجيل المالكة حقوق جائزة جرامي الشهيرة، والتي تستعد لإطلاق جائزة جديدة خاصة بالشرق الأوسط في عام 2026، وذلك بعد إطلاق نسخة تخص الموسيقى اللاتينية.

ويقام الحفل بحضور وبحضور الرئيس التنفيذي لأكاديمية التسجيل، هارفي ماسون جونيور، والرئيس بانوس باناي، والرئيس التنفيذي لشركة تيتان كابيتال، كانازاوا يوكيو.

ويقدم الموسيقار عمر خيرت، مجموعة من مؤلفاته في الحفل، في حين تقدم الفقرة الغنائية المطربة اللبنانية كارول سماحة.

وأعلنت أكاديمية التسجيل، عبر موقعها الرسمي، موعد لإعلان عن قوائم المرشحين على جوائز جرامي 68، وهو الجمعة 7 نوفمبر، على أن يقام حفل توزيع الجوائز، في لوس أنجلوس في 1 فبراير 2026.

يذكر أن النجم محمد رمضان، أعلن دخوله قوائم ترشيحات الجرامي، عن أغنية "أنا أنت"، وكشف مؤدي الراب تووليت، عن منافسته على 4 جوائز، بعد طرحه ألبوم "نارين"