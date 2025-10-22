

كتب - معتز عباس:

كشف النجم إياد نصار تفاصيل فيلمه الجديد وأبطال العمل السينمائي، والذي يجسد فيه لأول مرة شخصية كوميدية، مشيرًا إلى أنه كان خائفًا في البداية من خوض تلك التجربة.

حل إياد نصار، ضيفًا ببرنامج بودكاست "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، ليتحدث عن كواليس تجربته السينمائية الجديدة التي تحمل عنوان "صراع في الجيزة"، مشيرًا إلى أنها تجربة كوميدية، بمشاركة كوكبة من نجوم الكوميديا.





وأضاف، نصار، أن قلق من هذه التجربة لأنها صعبة، لكنه يريد خوض تلك المحاولة، خاصة وأن بدايته الفنية كانت في الأردن ممثل كوميدي، مضيفًا: "الفيلم اخراج مرقس عادل، وهو كمخرج بيعرف يطلع الضحك من الممثل ويعمل أفيه، لكن أنا اتفقت معه أنه ميراهنيش عليا في الكوميديا، وأن أنا اللي أضحك، وأنه يبقى كل اللي عليه ردود الفعل".

وتابع: "الفيلم يضم ممثلين يقدروا يقدموا الكوميديا بشكل كبير، زي حاتم صلاح وآيه سماحة وعمرو عبد الجليل ده مكنه ايفهات".

