إياد نصار عن تجسيده ضابط إسرائيلي في فيلم "الممر": "شخصية صعبة ومعقدة"

كشف الفنان إياد نصار كواليس مثيرة وجديدة عن دور الضابط الإسرائيلي الذي قدمه في فيلم الممر.

تحدث إياد نصار، خلال ظهوره ضيفًا ببرنامج بودكاست "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، عن تجسيده شخصية ضابط إسرائيلي، والصعوبات التي واجهه، قائلًا: "الدور كان تحدي وكنت حاسس بمسئولية كبيرة، لأني بقدم شخصية معقدة شوية".

وأضاف: "عندك مجموعة من الممثلين نجوم وأنت الطرف اللي قدامهم، وتقديم شخصية بهذه الأهمية مسئولية لإنك لازم تملى المكان فمش سهلة، طبعا أشكر المخرج أستاذ شريف عرفة لأني كنت داخل مشروع قوي وواثق من أهميته".

وأشار إلى أن طريقة دراسته للشخصية كانت صعبة، لأنه دائمًا أثناء التجهيز للعمل يحدث نوع من التعاطف والإيمان بالشخصية، لكن هذه المرة صعبة لأنه يقدم شخصية ضابط إسرائيلي، لكن في نفس الوقت كان يتوجب عليه تقديم الشخصية بشكل حقيقي حتى يصدقه الجمهور.

وأكمل: "لم أتردد يومًا في تقديم الشخصية، لأنه زمان كان ممكن تجسيد شخصية ضابط إسرائيلي يخوف لكن دلوقتي في وعي وفهم عند الناس".

وعن ردود فعل الجمهور على تجسيده شخصية الضابط الإسرائيلي، قال: "قالوا لي متنزلش الشارع بعد الفيلم اليومين دول، بس طبعا دا هزار، والحمد لله الناس كرهت الشخصية لكن حبت الممثل لأني كنت ظابط الموضوع".

فيلم "الممر" هو فيلم حربي درامي من إنتاج عام 2019، من تأليف وإخراج شريف عرفة، بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، هند صبري، أحمد فلوكس، أحمد صلاح حسني، ومحمد فراج.

اقرأ أيضا..

بالصور| بكاء يسرا وحسين فهمي في ندوة بمهرجان الجونة السينمائي لهذا السبب

بالصور| حسين فهمي: السينما تعبر عن الإنسان البسيط في الشارع