عمر كمال: مانطتش على ألبوم محمد فؤاد.. "فيديو"

نفى المطرب عمر كمال، تعمده التعدي على الأغاني التي كان من المقرر أن يقدمها المطرب محمد فؤاد، موضحا تفاصيل جديدة عن أزمة الألبوم.

وتحدث عمر كمال، في برنامج "et بالعربي"، وقال: "الألبوم كان بتاع فؤاد، بس لما الألبوم جالي وبدأت أشتغل فيه، ماكنتش أعرف الأول، عرفت بعد ما سجلت كام أغنية"

وأضاف: "مانطتش على ألبوم فؤاد، لكن هو اللي رفض الألبوم، وعمل مشكلة مع المنتج، وضحّى بالأغاني دي كلها".

وعن تسريب 3 أغاني وهي "يا صاحبتي"، "هيفضل حبيبي"، "حليم”، بصوت المطرب محمد فؤاد، قال عمر: "سمعتهم طبعًا، بس الأغاني دي مش بتاعته، ملك المنتج، مش باسمه".

غضب الشاعر تامر حسين

وعبر الشاعر تامر حسين، عن غضبه من تسريب أغنية "حليم" ، التي كتب كلماتها بصوت المطرب محمد فؤاد، دون موافقته، وعبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب: "في أغنية اسمها حليم، كلماتي وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، كانت من ضمن الأغاني اللي في ألبوم الفنان محمد فؤاد، ولم يتم التنازل عنها للمُنتح ولا للفنان محمد فؤاد".

وتابع: "السؤال ليه تتسرب ونضيع مجهود صُناع مالهمش دعوة بزعل فنان من مُنتج ألبومهُ بالمُناسبة المُنتج صديق شخصي، ولم أرىّ منهُ غير كُل خير وتقدير وإحترام ما اعتقدش يستهتر بمجهودنا ويرميه ع الأرض".

وأوضح تامر حسين: "وأتمنى من الفنان المُحترم اللي بحبه وبقدر تاريخهُ الكبير إنه يخرجني أنا بشكل شخصي، من أي حوارات جانبية في موضوعه مع المُنتج، حضرتك اللي بتقرر خطواتك وبتحدد علاقاتك بالناس".

واختتم تامر حسين حديثه قائلا: "أنا مش طرف والله العظيم وأتمنى لك كل التوفيق".

تدخلات أثارت أزمة

وكشفت مصادر مقربة من المطرب محمد فؤاد، في تصريحات لـ"مصراوي"، أسباب بداية الخلافات بين المطرب والمنتج محمد مجاهد.

وقال المصدر: "للأسف خلال مراحل إعداد الألبوم، حدثت خلافات عديدة، بسبب إصرار المطرب، على التدخل والتعديل بنفسه في الكلمات والألحان، دون رغبة صناعها، وخاصة أن من بينهم شعراء وملحنين كبار لهم أعمال ناجحة".

وتابع: "مع تكرر وتصاعد الخلافات، وجد المنتج محمد مجاهد، صعوبات في إقناع المطرب، وتراجع عن إنتاج الألبوم، خاصة مع تحمله كل تكاليف أنتاج الأغاني".

وطرح المطرب محمد فؤاد، في مارس الماضي، عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب، أغنية بعنوان "أنا مطمن"، كان قد سبق وقدمها ضمن حملة دعائية في رمضان الماضي، والأغنية من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أمين نبيل.

