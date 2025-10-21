"الجميلة".. أيتن عامر تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

بعد مشاركتها في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة.. لقاء سويدان: "تشرفت وشعرت

شاركت الفنانة أيتن عامر جمهورها صورة جديدة ظهرت فيها بإطلالة كاجوال أنيقة أثناء ممارستها رياضة ركوب الخيل في إحدى الساحات المفتوحة.

ونشرت آيتن الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وارتدت بنطال جينز وجاكيت أسود طويل، وعلّقت قائلة: "الطريق لا يخيفني، إنه يتذكر خطواتي".

ولاقت الصورة تفاعلًا واسعًا من جمهورها، وجاءت أبرز التعليقات: "عشقت الخيول بسببك"، "الجميلة"، "حبيبتي أيتن"، "أجمل من ركبت حصان".

وشوقت أيتن عامر جمهورها لمسلسلها الجديد "كلهم بيحبوا مودي" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026، مؤكدة أنه سيكون عملًا مختلفًا وتقدم من خلاله دورًا مفاجئًا.

وكتبت عبر حسابها على "إنستجرام": "كلهم بيحبوا مودي، بس مودي بيحب مين؟ استنونا في رمضان 2026 بإذن الله في مسلسل مختلف هيعجبكوا أوي، ودوري فيه هيكون مفاجأة".

ويشارك في بطولة المسلسل ياسر جلال، ميرفت أمين، آيتن عامر، هدى الإتربي، مصطفى أبو سريع، ومحسن منصور، وهو من إخراج أحمد شفيق.

