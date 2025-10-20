كتب- معتز عباس:

أعربت المطربة إسراء عصام عن سعادتها بمشاركتها للسنة الثانية على التوالي في مهرجان الموسيقى العربية وسط نجوم مصر والعالم العربي، إذ ستشارك هذا العام بالغناء مع فرقة كوكب الشرق النسائية للموسيقى العربية تحت قيادة المايسترو الكبير الدكتور محمد عبد الستار، في حفل يقام يوم الخميس المقبل 23 أكتوبر الجاري على مسرح معهد الموسيقى العربية، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ33 من المهرجان والمؤتمر.

كشفت إسراء عصام أنها ستقدم خلال الحفل رائعة أم كلثوم "أنساك"، قائلة: "اخترت هذه الأغنية مع المايسترو محمد عبد الستار لأنها أولًا جماهيرية، وثانيًا لأنني كنت أريد أن أقدم أغنية حالمة، وهذا ما يتحقق في هذه الأغنية التي أعشقها". وأضافت أن المهرجان يحتفي هذا العام بسيدة الغناء العربي تحت شعار "أم كلثوم.. صوت لا يغيب"، مؤكدة أن الأغنية من الروائع التي تأخذها إلى عالم آخر، وهي من كلمات مأمون الشناوي وألحان بليغ حمدي.

وأوضحت إسراء أن وراء أغنية "أنساك" قصة عظيمة، إذ كان الموسيقار الراحل محمد فوزي يتمنى أن يلحن لأم كلثوم، وقبلت بالفعل، فأخذ أغنية "أنساك" ووضع لها المقدمة اللحنية التي أعجبت مأمون الشناوي. ثم حضر فوزي الحفل الذي غنّت فيه أم كلثوم أول لحن لبليغ حمدي "حب إيه"، فاندهش من عبقرية اللحن، وقرر دعم بليغ وتشجيعه، حتى تنازل له عن تلحين "أنساك" برحابة صدر. وتابعت: "هذه القصة تجسد عظمة فوزي ولماذا استحق جيله أن يُطلق عليه العصر الذهبي".

ذكرت إسراء أن هذه المشاركة هي الثانية لها في المهرجان، بعد أن شاركت العام الماضي في حفلين، الأول مع فرقة عبد الحليم نويرة بقيادة المايسترو أحمد عامر وقدمت فيه أغنية "العيون السود"، والثاني مع فرقة أعز الناس بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد وإدارة سامح عبد العزيز. وأضافت: "هذا يفسر سعادتي الكبيرة، فالمهرجان هو الأهم والأكبر في مصر والعالم العربي، والمشاركة فيه مصدر فخر واعتزاز".

وأشارت النجمة الشابة إلى أنها تشعر بفخر خاص هذا العام لأنها ستغني مع فرقة كوكب الشرق النسائية التابعة لأكاديمية الفنون، قائلة: "هذا شرف كبير لي، والشرف الأكبر أن الفرقة تحت قيادة المايسترو محمد عبد الستار، أستاذي الذي علّمني الغناء منذ الصغر، كما أنني فخورة بالغناء إلى جوار الدكتورة مها العربي، عازفة القانون القديرة ومؤسسة الفرقة".

وقدمت إسراء عصام شكرها للدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية ورئيس المهرجان، وتامر غنيم مدير المهرجان، ونائبه محمد الموجي، ورئيسة إدارة الموسيقى العربية الدكتورة أماني سعيد، والمايسترو أحمد عامر، على ثقتهم فيها واختيارها للمشاركة للعام الثاني على التوالي.

واختتمت بقولها إن عام 2025 يُعد عامًا سعيدًا بالنسبة لها، إذ بدأته بالمشاركة بالغناء والتمثيل أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالات عيد الشرطة المصرية من خلال أوبريت "خط أحمر"، من ألحان عمرو مصطفى وكلمات أمير طعيمة وتوزيع أحمد عادل، إلى جانب كوكبة من نجوم الغناء في الوطن العربي. كما شاركت في حفلة بليغ حمدي مع فرقة "أعز الناس" التي حققت نجاحًا كبيرًا، ثم خاضت تجربة التمثيل في مسرحية "سكرولينج" للمخرج الدكتور خالد جلال، مجسدةً شخصية قاتلة في عمل يناقش مخاطر السوشيال ميديا على المجتمع. وختمت حديثها قائلة: "الآن وأنا أختتم العام بالمشاركة في مهرجان الموسيقى العربية، أشعر بالامتنان لكل ما تحقق من نجاحات هذا العام".