شيرين وسلوى محمد علي ورياض الخولي بافتتاح مهرجان الإسكندرية الـ 41 (صور)

كتب : هاني صابر

11:00 م 02/10/2025
    شيرين
    رياض الخولي

كتب- هاني صابر:

تصوير - حازم جودة:

حضر النجوم رياض الخولي وشيرين وسلوى محمد علي، حفل افتتاح الدورة الـ 41 بمهرجان الاسكندرية السينمائي المقام على مسرح مكتبة الإسكندرية، والتي تحمل الدورة هذا العام اسم ليلى علوي.

وقدّم حفل الافتتاح الإعلامي إبراهيم الكرداني والإعلامية غادة شاهين، وبدأ الحفل بأغنية ترحيبية للمطربة اليونانية مارلينا روسوغلو والمطربة فاطمة محمد علي.

وألقى رئيس المهرجان الأمير أباظة كلمته، وتم استعراض لجان التحكيم الخاصة بالمسابقات المختلفة، وتقديم التكريم لنجمة الدورة ليلى علوي.

ويقام مهرجان الإسكندرية السينمائي هذا العام تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية.

الفنانة شيرين الفنانة سلوى محمد علي الفنان رياض الخولي افتتاح مهرجان الاسكندرية السينمائي

