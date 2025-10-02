حدث في الفن| منى هلا تكشف تعرضها للتحرش وهجوم على ياسمين صبري بسبب ملابسها

كتب- هاني صابر:

تصوير - حازم جودة:

حضر النجوم رياض الخولي وشيرين وسلوى محمد علي، حفل افتتاح الدورة الـ 41 بمهرجان الاسكندرية السينمائي المقام على مسرح مكتبة الإسكندرية، والتي تحمل الدورة هذا العام اسم ليلى علوي.

وقدّم حفل الافتتاح الإعلامي إبراهيم الكرداني والإعلامية غادة شاهين، وبدأ الحفل بأغنية ترحيبية للمطربة اليونانية مارلينا روسوغلو والمطربة فاطمة محمد علي.

وألقى رئيس المهرجان الأمير أباظة كلمته، وتم استعراض لجان التحكيم الخاصة بالمسابقات المختلفة، وتقديم التكريم لنجمة الدورة ليلى علوي.

ويقام مهرجان الإسكندرية السينمائي هذا العام تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية.