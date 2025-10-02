بـ"فستان ريش".. 12 صورة لـ رحمة محسن بأحدث ظهور والجمهور يعلق

شاركت مطربة المهرجانات الشعبية رحمة محسن، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها بأحدث ظهور.

ونشرت رحمة، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان ريش، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "تحفة، القمر، أحلى رحمة، أصلي على الأصلي، زي العسل، نجمة الغناء".

واتشهرت رحمة محسن بعد مشاركتها في مسلسل "فهد البطل" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2025، وخاض بطولته أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، محمود البزاوي، أحمد عبد العزيز، لوسي، صفاء الطوخي، تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام.