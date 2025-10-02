إعلان

بـ"فستان ريش".. 12 صورة لـ رحمة محسن بأحدث ظهور والجمهور يعلق

كتب : هاني صابر

08:15 م 02/10/2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    رحمة محسن (4)
  • عرض 12 صورة
    رحمة محسن (5)
  • عرض 12 صورة
    رحمة محسن (3)
  • عرض 12 صورة
    رحمة محسن (7)
  • عرض 12 صورة
    رحمة محسن (8)
  • عرض 12 صورة
    رحمة محسن (9)
  • عرض 12 صورة
    رحمة محسن (10)
  • عرض 12 صورة
    رحمة محسن (11)
  • عرض 12 صورة
    رحمة محسن (12)
  • عرض 12 صورة
    رحمة محسن (1)
  • عرض 12 صورة
    رحمة محسن (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت مطربة المهرجانات الشعبية رحمة محسن، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها بأحدث ظهور.

ونشرت رحمة، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان ريش، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "تحفة، القمر، أحلى رحمة، أصلي على الأصلي، زي العسل، نجمة الغناء".

واتشهرت رحمة محسن بعد مشاركتها في مسلسل "فهد البطل" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2025، وخاض بطولته أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، محمود البزاوي، أحمد عبد العزيز، لوسي، صفاء الطوخي، تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام.

المطربة الشعبية رحمة محسن رحمة محسن على إنستجرام رحمة محسن بفستان ريش إطلالة رحمة محسن

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

صندوق النقد: التوقيت الدقيق للمراجعة الخامسة والسادسة لمصر لا تزال قيد النقاش
"حتى يتذكر الجميع".. القوات المسلحة تنشر فيديوهات نادرة عن حرب أكتوبر
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% للمرة الرابعة في 2025