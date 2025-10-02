تفاصيل ما حدث بحفل إطلاق مسلسل "يوميات عيلة كواك"

كتب- هاني صابر:



شهد أحد المولات الكبرى بالقاهرة أمس حفل إطلاق مسلسل يوميات عيلة كواك بطولة صانع المحتوى إسلام فوزي وزوجته صانعة المحتوى ياسمين عبيد والفنانة عارفة عبد الرسول.



خلال الحفل عرض إسلام مقاطع من المسلسل وعلق على بعضها بنفس أسلوب تعليقه الساخر على فيديوهات السوشيال ميديا.

وقال إسلام، إنه يحب المغامرة فقرر خوض تجربة "كواك" لكنه حصل على ورشة تمثيل هو وزوجته ياسمين امتدت 70 يوما استعدادا للمسلسل.



وكشف المخرج وليد محمود، أن ديكورات المسلسل لم تكن ديكورات حقيقية إنما تم رسمها على الحائط برسم ثنائي الأبعاد ليخرج المسلسل بشكل مبتكر لم يحدث من قبل، وعن سبب ذلك قال "في البداية لم يكن لدينا تمويل كافي لبناء ديكور حقيقي فرسمناه على الحائط".



فيما قالت الزهراء عصام مؤلفة العمل ومنتجه الفني، إنها استلهمت قصص العمل وأحداثه من مفارقات حياة الأسرة المصرية اليومية.



مسلسل "يوميات عائلة كواك" سيعرض في جزئين كل جزء 10 حلقات، عبر منصة "شاهد" ابتداءً من يوم 11 أكتوبر الجاري. المسلسل من إنتاج شركة كابتن بوي، وإخراج وليد محمود، وتأليف الزهراء عصام.



ويشارك إسلام فوزي، بطولة المسلسل كل من زوجته صانعة المحتوى ياسمين عبيد، والفنانة عارفة عبد الرسول، وإيفا، وصانع المحتوى مصطفى ترك، بجانب عدد من الأطفال والمؤثرين والوجوه الجديدة.



تدور أحداث الجزء الأول عن يوميات ومغامرات عائلة كواك أثناء سفرهم في رحلة منحوسة، وتدور أحداث الجزء

الثاني بين الرومانسية والبيزنس حيث تتعرض عائلة كواك لتحديات مادية فتقرر أن تترك الوظيفة التقليدية وتؤسس مشروع ستارتاب بفكرة مبتكرة لكن يكون لها مشكلاتها أيضا. العائلة تواجه كل تحدياتها المادية بالترابط الأسري والبساطة.