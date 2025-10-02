أول ظهور لـ أحمد السقا بعد تعرضه لحادث سير (فيديو)

مخرج "يوميات عائلة كواك": "الفكرة كانت إني أجمع عالم البلوجرز مع الفنانين"

كتب - معتز عباس:

أقيم مساء اليوم الأربعاء، العرض الأول لمسرحية "وهنا القاهرة"، والتي تعرض على مسرح تياترو.

وشهدت المسرحية الظهور الأول لـ أحمد السقا بعد حادث السيارة الذي تعرّض له مؤخرًا، بحسب ما نشره برنامج "Et بالعربي"، على موقع "انستجرام".

مسرحية "وهنا القاهرة" التي يقدمها فريق "المسرح الخطير، دعم ومؤازرة عدد من النجوم، منهم النجم أحمد السقا والفنانة هند صبري، والفنانة إنجي المقدم، والفنانة يسرا اللوزي، وذلك في إطار دعم المسرح المستقل وتشجيع المواهب الشابة، وقد حرص عدد من النجوم على الحضور لمؤازرة التجربة.

وتعرض الفنان أحمد السقا لحادث سير، أدى لتهشم سيارته، وأكد مصدر مقرب من السقا في تصريح لمصراوي أنه لم يصب بأذى وعاد لمنزله بعدها

وكان آخر أعمال الفنان أحمد السقا فيلم "أحمد وأحمد" وشاركه البطولة: أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي.

