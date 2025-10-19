بعد تسريب أغنية "حليم".. تامر حسين يوجه رسالة غاضبة إلى محمد فؤاد

خطفت المطربة مايا دياب أنظار المتابعين بعد ظهورها بإطلالات جريئة ومختلفة، على السوشيال ميديا.

ونشرت مايا عدة جلسات تصوير لها على صفحتها بموقع "انستجرام"، وكتبت: "يا مصر إدّيني فرح كمان هدّيكي حبّ كمان".

وظهرت مايا بأكثر من إطلالة جريئة، أحدها ترتدي فستان قصير داخل حمام السباحة، والأخرى داخل أحد المطاعم.

وكان آخر أعمال الفنانة مايا دياب أغنية "حرمت أحبك" والتي طرحتها عبر قناتها الرسمية على يوتيوب وعلى حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.