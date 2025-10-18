بالصور- أسما شريف منير وابنتها بالإسدال من أحدث ظهور على السوشيال ميديا

إعداد- مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

آية سليم

خضعت الفنانة آية سليم لجلسة تصوير على هامش حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة، ونشرت الصور عبر حسابها على انستجرام.

رزان جمال

استعرضت الفنانة اللبنانية رزان جمال، إطلالتها خلال حضورها حفل افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان الجون السينمائي، الذي أقيم أمس الخميس وسط حضور كوكبة من النجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم.

ونشرت رزان صور من كواليس حضورها حفل الافتتاح عبر حسابها على انستجرام، إذ ظهرت رزان مرتدية فستان أنيق سحرت به الأنظار وكتبت على الصور: "سماء ورمال وسينما".

نيللي كريم

نشرت النجمة نيللي كريم صور من حضورها العرض الأول لفيلمها "هابي بيرث داي" عبر حسابها على انستجرام، وأثارت الجدل بجرأة الفستان الشفاف الذي ظهرت به الجمعة ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وئام مجدي

نشرت الفنانة وئام مجدي صور جديدة لها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها وهي تستعرض إطلالتها.

ياسمينا العبد

أعادت الفنانة ياسمين العبد نشر إطلالتها من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، وذلك عبر حسابها على انستجرام.