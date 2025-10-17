بالصور- نجوم الفن في حفل زفاف نجل الفنانة عايدة فهمي

حرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل زفاف نجل الفنانة عايدة فهمي، الذي يقام مساء اليوم الجمعة بأحد الفنادق الكبرى وسط أجواء عائلية.

وكان من أبرز الحضور الفنان أشرف زكي، الفنانة سهر الصايغ، الفنان أحمد صيام، الفنان محمد عبد الجواد، الفنان جمال عبد الناصر، الفنان سامح الصريطي، الفنان أيمن عزب وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية مع العروسين والفنانة عايدة فهمي.

وكانت آخر مشاركات عايدة فهمي الفنية بمسلسل "حكيم باشا" بطولة الفنان مصطفى شعبان وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن عايدة فهمي تشارك بمسلسل "ظروف غامضة" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم أمير كرارة، اية سماحة، نبيل عيسى، أحمد عبد الحميد، تأليف محمد ناير، إخراج محمد بكير ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

