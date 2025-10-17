مروان حامد يشارك في جلسات Joy Forum 2025 ضمن فعاليات موسم الرياض

كتبت- منى الموجي:

انطلقت أمس الخميس جلسات اليوم الأول من منتدى Joy Forum 2025 في منطقة "بوليفارد سيتي" ضمن فعاليات موسم الرياض، وسط حضور عالمي لقيادات صناعة الترفيه والرياضة والإعلام، ونخبة من أبرز النجوم والمؤثرين وصنّاع القرار.

واستهل رئيس منظمة UFC دانا وايت الجلسات الحوارية التي حضرها المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) بجلسة حملت عنوان "الرائد غير التقليدي" (Unconventional Pioneer)، التي قُدمت بأسلوب تفاعلي مكوّن من خمس جولات متتابعة. وخلالها، تناول وايت تجربته في تحويل الفنون القتالية من منافسات محدودة الانتشار إلى صناعة ترفيهية عالمية، مستعرضًا آليات اتخاذ القرار، وتصميم المنتج، وبناء علاقة عاطفية مع الجمهور تتجاوز الحقوق التجارية، إضافةً إلى ابتكار صيغ وأسواق جديدة، وتطوير تجارب متكاملة أصبحت نموذجًا يُحتذى به عالميًا.

وتطرق وايت إلى الدور المحوري للمملكة في تطوير الرياضات القتالية، مؤكدًا أن ما قامت به السعودية بقيادة المستشار تركي آل الشيخ في مجال الملاكمة يمثل تحولًا تاريخيًا في هذه الرياضة. وأوضح أن الشراكات التي دخلت فيها المملكة والدعم الكبير الذي تقدمه فتحا آفاقًا جديدة وغير مسبوقة، متوقعًا أن تشهد السنوات الخمس المقبلة نقلة نوعية في مختلف فنون القتال، مضيفًا: "منذ دخول تركي آل الشيخ عالم الملاكمة، أصبح الأثر واضحًا وشعر الجميع بالفارق".

وفي الجلسة الثانية بعنوان "سردية الأسطورة (GOAT Narrative)"، اجتمع كل من شاكيل أونيل ودانا وايت ونوفاك دجوكوفيتش في نقاش تناول كيفية تحول الأساطير الرياضية من مجرد نجوم إلى منصات تمتلك حقوقًا فكرية وتبني إرثًا طويل الأمد. واستعرضت الجلسة مفهوم "النجم كمنصة"، وتسلسل المحتوى من المقاطع القصيرة إلى العروض الحية والمجتمعات التجارية، إضافةً إلى أهمية البيانات في بناء الشراكات وتحقيق الاستدامة للمواهب.

وشهدت الجلسة تفاعلًا واسعًا من الحضور، حيث أكد المشاركون الدور الريادي للمملكة في إعادة تشكيل المشهد الرياضي عالميًا.

وقال شاكيل أونيل إن ما يقدمه المستشار تركي آل الشيخ في الملاكمة ومختلف الرياضات "يُعد إنجازًا استثنائيًا غيّر قواعد اللعبة".

فيما أشار دانا وايت إلى أن الدعم السعودي أعاد الحيوية والنشاط إلى عالم الملاكمة والفنون القتالية، مؤكدًا أن التطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع اليوم لم يكن ليحدث لولا هذا الزخم، وأن المرحلة الحالية هي الأنسب للتوسع في هذه الرياضة الواعدة.

من جانبه، أعرب نوفاك دجوكوفيتش عن سعادته بالمشاركة في المنتدى إلى جانب نخبة من الشخصيات المؤثرة عالميًا، مقدمًا شكره للمملكة على تنظيم هذا الحدث النوعي.

وشهد اليوم إقامة جلسة بعنوان The New Age Studios ، وفيها سلّط عدنان كيال ومروان حامد وإبراهيم الخيرالله وبن أماداسون وسمر عقروق وتيم حسن الضوء على مفهوم استوديو العصر الجديد، الذي يدمج مساحات التصوير، والاستوديوهات الافتراضية، والمراحل اللاحقة تحت سقف واحد. وتمت مناقشة دور البنية التحتية السعودية في تمكين الإنتاج العالمي، وتسهيل التصاريح، وتوفير الحوافز، وتطوير سلسلة مواهب وطنية، إضافةً إلى سرعة التنفيذ والحوكمة الواضحة لكسب ثقة المنتجين الدوليين.

وتحدث المخرج مروان حامد خلال الجلسة عن الدور المحوري للمنصات العالمية مثل "نتفليكس" و"شاهد" في تسريع وصول الأعمال العربية إلى العالمية، مشيرًا إلى أن العالم العربي يزخر بالقصص المميزة التي تستحق أن تتحول إلى أعمال درامية وسينمائية، في ظل تعطّش الجمهور لمحتوى يعكس هويته وبيئته الثقافية.

من جانبه، أوضح نائب الرئيس التنفيذي لمنصة "نتفليكس" بن أمادسون أن الشركة تعيش "رحلة رائعة" في إبراز المحتوى العربي، مؤكدًا سعادته بالحصول على قصص محلية من مختلف الدول العربية، ولا سيما المملكة العربية السعودية التي تزخر بالقصص المذهلة والمبدعين الموهوبين. وأضاف أن بعض الأفلام السعودية تركت بصمة في ذاكرة المشاهد العالمي، كما حققت الأعمال العربية، مثل مسلسل "مدرسة الروابي للبنات"، نسب مشاهدة مرتفعة على مستوى العالم، ما يعكس الإقبال العالمي المتزايد على المحتوى العربي.

ومن المقرر أن تتواصل فعاليات المنتدى في اليوم الثاني بجلسات تستكمل البناء على ما تم طرحه، بمشاركة قادة عالميين في ريادة الأعمال، الذكاء الاصطناعي، المدن الترفيهية، بوليوود، والملكية الفكرية.