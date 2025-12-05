الأمن القومي الأمريكي: الناتو غير قابل للتمدد إلى ما لا نهاية

وكالات

قالت استراتيجية الأمن القومي الأمريكي، في وثيقة نشرها البيت الأبيض اليوم الجمعة، إنها تريد منع أي قوة وصفتها بـ"المعادية" من الهيمنة على الشرق الأوسط وموارده وممراته مع تجنب الحروب اللانهائية.

وأضافت الاستراتيجية، أنه "بفضل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإعادة الأسرى الذي تفاوض عليه الرئيس ترامب تم إحراز تقدم نحو سلام أكثر ديمومة في الشرق الأوسط".

وأشارت إلى أنه بدعم أمريكي عربي إسرائيلي تركي قد تستقر سوريا وتستعيد مكانتها الطبيعية كلاعب إيجابي ومتكامل في المنطقة، موضحة أن شركاء الشرق الأوسط يظهرون التزامهم بمحاربة التطرف "وهو منحى ينبغي للسياسة الأمريكية الاستمرار في تشجيعه".

كما قالت استراتيجية البيت الأبيض للأمن القومي الأمريكي، في الوثيقة، إن عصر تحمل الولايات المتحدة أعباء العالم وحدها قد انتهى، "وعلى الحلفاء تحمل مسؤولياتهم".

وأضافت أنه "يجب إنهاء التصور بأن حلف شمال الأطلسي (الناتو) تحالف قابل للتمدد إلى ما لا نهاية"، وأنه على أوروبا أن تضطلع بالمسؤولية الأساسية عن حماية أمنها.

وجاء في الوثيقة: "يجب أن تعطي سياستنا العامة تجاه أوروبا الأولوية لمنح أوروبا القدرة على الوقوف بثبات على أقدامها والعمل كمجموعة متماسكة من الدول ذات السيادة، بما في ذلك من خلال تحمل المسؤولية الأساسية عن دفاعها الذاتي".

وفيما يتعلق بالوضع حول جزيرة تايوان، قالت استراتيجية البيت الأبيض للأمن القومي الأمريكي، إن منع نشوب صراع حول تايوان عبر الردع العسكري أولوية قصوى.

وأكدت أن الولايات المتحدة ستعزز وجودها العسكري في غرب المحيط الهادئ، لافتة إلى أن واشنطن تتعاون مع أستراليا وتايوان لتحقيق الاستقرار الدفاعي.