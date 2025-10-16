أعرب المخرج عمرو عابدين عن سعادته بعرض مسلسل "مبروك جالك قلق" على شاشة قناة النيل للدراما، موجّهًا الشكر للمنتج الكبير جمال العدل.

وكتب "عابدين" عبر حسابه على موقع فيسبوك: "وكل كلمات الشكر والامتنان لا تكفي في حق المنتج المصري الكبير الأستاذ جمال العدل، الذي وافق على منحنا حق إهداء عرض مسلسل (مبروك جالك قلق) على شاشة قناة النيل للدراما، ويبدأ عرضه يوم 5 نوفمبر المقبل".

يُذكر أن المسلسل كوميدي تم إنتاجه عام 2005، وتدور أحداثه حول مدرس يُدعى "مبروك" يجد نفسه وصيًا على أربعة أطفال بعد وفاة والديهم.

المسلسل من بطولة هاني رمزي وغادة عادل، ويشارك في بطولته رجاء الجداوي وسوسن بدر، ومن تأليف أحمد عوض، وإخراج عمرو عابدين.

