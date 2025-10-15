تحدث الفنان أحمد عبد العزيز، عن مشاعره تجاه ما يدور من أحداث في المنطقة، وتأثيرها النفسي عليه، موضحًا أنه شعر بالاكتئاب أكثر من مرة بسبب الأحداث الصعبة التي تمر بها البلاد والمنطقة العربية، رغم النجاحات الكبيرة التي حققها في مسيرته الفنية.

وقال "عبد العزيز" ببرنامج "تفاصيل": "الواحد بيشعر بالاكتئاب، يعني على مدار الحياة كلها شعرت بالاكتئاب أكتر من مرة، أنا مواطن وأتنفس ما يدور حولي من أحداث وطبعًا في أحداث كتيرة تدفع إلى الحزن وربما تدفع إلى الاكتئاب".

وعن شعوره بالاكتئاب تجاه ما يحدث حوله رغم نجاحاته الكبيرة، أضاف: "أيوه نجاحي يحميني أنا شخصيًا، على المستوى الشخصي كفرد، إنما ما يحدث حوليا لأ".

وأوضح، أن الأحداث التي تمر بها المنطقة، خصوصًا القضية الفلسطينية، كان لها تأثير بالغ عليه، قائلاً: "لما بيحصل حاجة على مستوى مصر بتأثر فيا، أحداث زي اللي إحنا عشناها خلال السنتين اللي فاتوا زي أحداث غزة، وما يتعرض له إخواننا الفلسطينيين في غزة من قتل وتشريد وتجويع".

وأشار إلى أن ما يجري في غزة يمثل مأساة إنسانية مؤلمة، مستغلًا الفرصة لتوجيه التحية إلى القيادة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي على موقفه الحكيم في إدارة الأزمة، قائلا: "دي مسألة مؤلمة طبعًا جدًا جدًا، ولذلك أنا أنتهز الفرصة علشان أوجه تحية كبيرة جدًا جدًا للقيادة السياسية في مصر، وللرئيس عبد الفتاح السيسي على ما فعله وعلى حكمته الشديدة في إنهاء هذا العدوان وهذه الحرب على إخواننا في غزة.. ورسم بداية لطريق السلام إن شاء الله، ولطريق الدولة الفلسطينية، وهذا شيئًا جميلاً".

كما أكد الفنان أحمد عبد العزيز متابعته لقمة السلام التي استضافتها مدينة شرم الشيخ، موضحًا أهمية الحدث عالميًا، قائلاً: "طبعًا مفيش كلام.. هو ده أهم حدث في العالم خلال الفترة التي نعيشها حاليًا".