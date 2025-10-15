"قمر وشياكة".. هند عبدالحليم تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

بحضور نجوم الفن.. محمد خضر يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني

شاركت الفنانة هند عبد الحليم جمهورها مجموعة صور من أحدث ظهور لها خلال لها، ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت هند الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة إذ ارتد فستان قصير باللون الأسود.

وتفاعل عدد من النجوم مع الصور، إذ علّقت الفنانة درة قائلة: "جميلة يا دودو", فيما أضافت السيناريست إنجي علاء تعليقًا "إيموجي قلوب".

كما انهالت تعليقات الجمهور التي جاء من بينها: "حلويات"، "إيه الحلاوة دي"، "قمر"، "الله يحفظك"، "شياكة"، "قمر يا حبيبتي".

يُذكر أن هند عبد الحليم شاركت في دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "الأميرة – ضل حيطة"، بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، ومها نصار، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.



