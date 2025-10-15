تامر حسني يوجّه رسالة شكر لـ خالد عجاج لهذا السبب

وجّه الفنان تامر حسني رسالة شكر وتقدير إلى الفنان خالد عجاج، بعد التصريحات التي أدلى بها الأخير عنه خلال ظهوره في برنامج "كلام الناس" مع الإعلامية ياسمين عز.

ونشر تامر عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، وكتب: "شهادة غالية أوي على قلبي من أعظم أصوات مصر النجم الكبير خالد عجاج، أستاذ الأساتذة... شكرًا لكلامك وصدق إحساسك في كل كلمة حلوة قولتها في حقي، وكل تحياتي للإعلامية الجميلة المميزة ياسمين عز".

وكان الفنان خالد عجاج قال خلال لقائه بالبرنامج: "تامر حاجات كتير في بعض، مش مجرد مطرب، إزاي قدر يعمل التوليفة ديه ويوصل للمكانة ديه، وبيفتكر كل حاجة كويس أوي، أي خطوة بيعملها محسوبة، ربنا يوفقه دايمًا".

