"من بلد السلام انتهت الحرب".. رنا سماحة تعلق على قمة شرم الشيخ للسلام

علّقت الفنانة رنا سماحة على قمة شرم الشيخ للسلام، التي أقيمت أمس الإثنين بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعدد من القادة والسياسيين من مختلف دول العالم.

ونشرت رنا سماحة صورة من فعاليات القمة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "من بلد السلام، انتهت الحرب، اللهم لك الحمد. إخواتنا وحبايبنا في فلسطين أصحاب الأرض، سلامٌ عليكم بما صبرتم، ولكم منا كل المحبة، تحيا مصر رئيسًا وجيشًا وشعبًا".

يُذكر أن آخر أعمال رنا سماحة الغنائية كانت أغنية "الهونولولو" التي طرحتها في يوليو 2025، إلى جانب أغنيتي "البركة" و"عاملة عبيطة"، كما تستعد خلال الفترة المقبلة لطرح ميني ألبوم جديد بعنوان "مهري حياة"، يضم 6 أغنيات هي: "مردودة"، "هختار حبه"، "مهري حياة"، "قلبي الغلبان"، "مش أصول"، و"بامبينو".

