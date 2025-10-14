إعلان

نجلاء بدر تحتفل بعيد ميلادها الـ51 وسط نجوم الفن (صور)

كتب : نوران أسامة

12:54 م 14/10/2025
    نجوم الفن من حفل عيد ميلاد الفنانة نجلاء بدر
    نجوم الفن من حفل عيد ميلاد الفنانة نجلاء بدر2
    نجوم الفن من حفل الفنانة نجلاء بدر1
    حفل عيد ميلاد الفنانة نجلاء بدر

احتفلت الفنانة نجلاء بدر بعيد ميلادها الـ51، وسط حضور نخبة كبيرة من نجوم الفن، في أجواء مبهجة مليئة بالحب والمرح.

وشهد الحفل حضور عدد من أبرز الفنانين، من بينهم: درة وزوجها هاني سعد، نسرين أمين، أحمد السقا، كريم فهمي وزوجته، أمير شاهين، يوسف الشريف إلى جانب عدد من الأصدقاء.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة نجلاء بدر كان مسلسل "بدون سابق إنذار" الذي عُرض في موسم رمضان 2024، وشارك في بطولته آسر ياسين، عائشة بن أحمد، نهال عنبر، ياسر علي ماهر، وأحمد خالد صالح، والعمل من تأليف عماد صبري، وإخراج هاني خليفة.

