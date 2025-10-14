نجلاء بدر تحتفل بعيد ميلادها الـ51 وسط نجوم الفن (صور)

احتفلت الفنانة نجلاء بدر بعيد ميلادها الـ51، وسط حضور نخبة كبيرة من نجوم الفن، في أجواء مبهجة مليئة بالحب والمرح.

وشهد الحفل حضور عدد من أبرز الفنانين، من بينهم: درة وزوجها هاني سعد، نسرين أمين، أحمد السقا، كريم فهمي وزوجته، أمير شاهين، يوسف الشريف إلى جانب عدد من الأصدقاء.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة نجلاء بدر كان مسلسل "بدون سابق إنذار" الذي عُرض في موسم رمضان 2024، وشارك في بطولته آسر ياسين، عائشة بن أحمد، نهال عنبر، ياسر علي ماهر، وأحمد خالد صالح، والعمل من تأليف عماد صبري، وإخراج هاني خليفة.

