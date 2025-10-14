تارا عماد عضو لجنة تحكيم الأفلام القصيرة بمهرجان القاهرة السينمائي

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن انضمام الفنانة تارا عماد إلى لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة في دورته السادسة والأربعين، المقرر إقامتها في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر المُقبل.

وتأتي هذه المشاركة بعد تجربتها العام الماضي في مهرجان الجونة السينمائي، ومشاركتها كعضو لجنة تحكيم جائزة نجمة الجونة الخضراء في دورته السابعة، وهي الفئة التي يسلّط المهرجان من خلالها الضوء على الأفلام التي تتناول قضايا البيئة والاستدامة.

يُذكر أن آخر أعمال تارا عماد الدرامية كان من خلال حكاية أنت وحدك ضمن مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، والتي جسدت فيها شخصية سارة، الصحفية التي تتعرض لسلسلة من الأحداث الغامضة بعد تلقيها رسائل غريبة عبر تطبيق "واتساب" من رقمها الشخصي، تكشف لها عن وقائع مستقبلية تتحقق فعلاً، مما يضعها في دائرة من القلق والرعب وسط شكوك المحيطين بها، لتتصاعد الأحداث في أجواء من الغموض والتشويق.