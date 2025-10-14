آيتن عامر تشيد بقمة شرم الشيخ: "السيسي أثبت للعالم أن مصر هي الأقوى"

أشادت الفنانة آيتن عامر بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضمن فعاليات قمة السلام التي عقدت في مدينة شرم الشيخ.

ونشرت آيتن، صورة للزعيمين عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتبت: "الملك المصري اللي فيه من دم الفراعنة اللي أثبت للعالم كله أن مصر هي الأقوى .. شكرًا فخامة الرئيس".

يذكر أن الفنانة آيتن عامر أعلنت مؤخرًا الصلح بينها وبين طليقها مدير التصوير محمد عز العرب، عبر حسابها الخاص على انستجرام.

وشاركت آيتن مؤخرا في ماراثون رمضان 2025 في مسلسل "الحلانجي" والمسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، منهم: محمد لطفي، محمود قابيل، عبير صبري، إبراهيم السمان، أحمد وفيق، طارق صبري.

