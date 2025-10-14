إعلان

بهذه الطريقة.. بيلا حديد تنعى الصحفي صالح الجعفراوي

كتب- مروان الطيب:

01:00 ص 14/10/2025

بيلا حديد

نعت عارضة الأزياء الأمريكية بيلا حديد، الصحفي صالح الجعفراوي الذي استشهد أمس الأحد في مدينة غزة، خلال تغطيته الإعلامية لاشتباكات اندلعت بين حركة المقاومة الإسلامية حماس وأفراد من عائلة دغمش المتعاونين مع الاحتلال الإسرائيلي.

ونشرت بيلا خبر استشهاد "الجعفراوي" عبر خاصية الاستوري على انستجرام، واكتفت بوضع إيموجي لقلب مفطور.

واحتفلت بيلا بعيد ميلادها على طريقتها ونشرت صور لها من فترة طفولتها عبر خاصية الاستوري على انستجرام وكتبت عليها: "الأرنوب الصغير ده بقى 29 سنة انهاردة"، كما أعادت بيلا نشر العديد من تهاني أصدقائها ومحبيها.

وفاجئت بيلا حديد متابعيها، ونشرت صور صادمة مؤخرا خلال وجودها بأحد المستشفيات لتلقي العلاج بعدما كشفت عن إصابتها مؤخرا بمرض لايم وهو مرض بكتيري مزمن.

ومن المعروف عن "جيجي" وشقيقتها بيلا حديد ووالدهما محمد حديد دعمهم للقضية الفلسطينية ودائماً ما يقومون بنشر صور وفيديوهات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويدينون دائماً كل أشكال العنف تجاه الشعب الفلسطيني من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

