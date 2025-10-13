إعلان

مي كساب تحتفل بنجاح قمة السلام في شرم الشيخ: "تحيا مصر وعاش الزعيم السيسي"

كتب- مروان الطيب:

10:17 م 13/10/2025

الفنانة مي كساب

علقت الفنانة مي كساب على قمة شرم الشيخ للسلام، التي أقيمت مساء اليوم الاثنين بمدينة شرم الشيخ وسط حضور أبرز القادة والسياسيين من حول العالم.

ونشرت مي صورة تجمع عدد من قادة العالم من بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك عبر خاصية الاستوري على "انستجرام" وكتبت: "تحيا مصر وعاش الزعيم عبد الفتاح السيسي".

كانت آخر مشاركات مي كساب الفنية بمسلسل "المداح: أسطورة العهد" بطولة الفنان حمادة هلال وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن مي كساب تشارك بعدد من الأعمال ما بين الدرامية والسينمائية والمقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها الجزء الخامس من مسلسل "اللعبة" بطولة شيكو وهشام ماجد.

