بعد سرقته..أحمد زاهر يعلن استرجاع حسابه على انستجرام

كتب- مروان الطيب:

08:49 م 13/10/2025

الفنان أحمد زاهر

كشف الفنان أحمد زاهر عن نجاحه في استعادة حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعد ساعات من إعلان ابنته الفنانة ملك زاهر سرقته.

ونشر أحمد زاهر تعليقه عبر خاصية الاستوري وكتب: "الحمد لله تم استعادة الأكونت".

وكانت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، تعرض حساب والدها على إنستجرام للسرقة، وكتبت عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام: "أكونت بابا غالبا معموله هاك، متأسفة على أي حاجة هتشوفوها عليه، بس اعرفوا إن مش هو".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد زاهر كانت مسلسل "سيد الناس"/ وعرض في موسم دراما رمضان 2025.

بينما كانت آخر أعمال ملك زاهر مسلسل "أزمة ثقة" بطولة الفنانة نجلاء بدر والفنان هاني عادل.

