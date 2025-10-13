"فستان أنيق وجذاب".. يارا السكري تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير

بعد عقد قرانها على هادي الباجوري.. 20 صورة ومعلومات عن هايدي خالد

خطفت الفنانة يارا السكري أنظار المتابعين على السوشيال ميديا، من أحدث جلسة تصوير.

ونشرت يارا صورًا جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة أنيقة وجذابة، نالت إعجاب المتابعين.

وتفاعل جمهور السوشيال ميديا، مع الإطلالة وجاءت التعليقات، كالتالي: "تحفة بجد"، "شيك وملكة جمال"، "قمر أوي"، "برنسيسة النجوم".

جدير بالذكر أن يارا السكري شاركت في السباق الرمضاني 2025 بمسلسل فهد البطل، إخراج محمد عبدالسلام، بطولة أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، لوسي، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، صفوة، غادة طلعت، مجدي بدر، محسن منصور.

