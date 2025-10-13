إعلان

روجينا تتصدر التريند بعد رسالتها لـ أشرف زكي

كتب : هاني صابر

01:36 م 13/10/2025

روجينا واشرف زكي

كتب- هاني صابر:

تصدر اسم الفنانة روجينا، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بعد رسالتها لزوجها الفنان أشرف زكي.

وجاء في الرسالة التي كتبتها روجينا لزوجها، عبر حسابها على إنستجرام: "الحمد والشكر لك يا رب على نعمة السكن.. والسند والحماية والأمان والرحمة والمحبة.. أنت سخرت قلبه ليا في الأرض عشان يكونوا كل دول، الاسم أشرف زكي.. الصفة عمري يا عمري".

يُذكر أن، روجينا شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "حسبة عمري"، إلى جانب عمرو عبد الجليل، محمد رضوان، محمود البزاوي، علي الطيب، ورانيا فريد شوقي. المسلسل من تأليف محمود عزت، وإخراج مي ممدوح.

