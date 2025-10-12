"لوحة فنية".. هند صبري تخطف الأنظار من أحدث ظهور

أنغام تخطف الأنظار في جلسة تصوير جديدة.. ونجوم الفن يعلقون

شاركت الفنانة هند صبري متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت هند صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية ملابس "كاجوال" عبارة عن قميص أبيض وبنطلون جينز، خطفت بها أنظار المتابعين.

تفاعل المتابعين مع إطلالة هند صبري، وجاءت التعليقات، كالتالي: "احلي وحده في قلبي"، "مفيش كلمة توصف قد إيه انتي جميلة"، "الجمال والروح مجتمعين"، "انتي مش بس جميلة.. انتي لوحة فنية"، "الجمال اتلخص فيكي بصراحة"، "دايما جمالك مبهر وخطير".

وكانت آخر مشاركات الفنانة هند صبري الفنية بمسلسل "البحث عن علا 2" عام 2024.

يذكر أن، هند صبري تشارك ببطولة مسلسل "عسل أحمر" بطولة آسر ياسين، محمود حافظ، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج مريم الأحمدي، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

تدور أحداث مسلسل "عسل أحمر" حول صحفية تشرع في رحلة محفوفة بالمخاطر لتأليف كتاب عن قاتل متسلسل، فتجد نفسها غارقة في شبكة معقدة من الأسرار المظلمة التي تكشف عن تواطؤات وفساد عميق داخل المؤسسات الدينية والأمنية خلال حقبتي الثمانينيات والتسعينيات.

