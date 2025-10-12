كواليس فشل طرح ألبوم محمد فؤاد

واجه المطرب محمد فؤاد، أزمة قوية كانت وراء عدم طرح ألبومه الجديد، رغم تعاقده مع المنتج محمد مجاهد.

وكشفت مصادر مقربة من المطرب والمنتج لـ"مصراوي"، أسباب تعثر طرح الألبوم في موسم صيف 2025.

وقال المصدر: "للأسف خلال مراحل إعداد الألبوم، حدثت خلافات عديدة، بسبب إصرار المطرب، على التدخل والتعديل بنفسه في الكلمات والألحان، دون رغبة صناعها، وخاصة أن من بينهم شعراء وملحنين كبار لهم أعمال ناجحة".

وتابع: "مع تكرر وتصاعد الخلافات، وجد المنتج محمد مجاهد، صعوبات في إقناع المطرب، وتراجع عن إنتاج الألبوم".

وطرح المطرب محمد فؤاد، في مارس الماضي، عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب، أغنية بعنوان "أنا مطمن"، كان قد سبق وقدمها ضمن حملة دعائية في رمضان الماضي، والأغنية من كلمات الشاعر أمير طعيمة و ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أمين نبيل.