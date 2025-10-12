ياسر جلال وخالد جلال أحدثهم.. فنانون دخلوا مجلس الشيوخ بقرار رئاسي

صدر اليوم الأحد رسميا القرار الرئاسي للتعيين في مجلس الشيوخ، وضمت القائمة النجم ياسر جلال، والمخرج خالد جلال.

ويعد النجم ياسر جلال، والمخرج خالد جلال، أحدث نجوم الفن الذين دخلوا المجلس بالتعيين بقرار رئاسي، وهو ما نرصده هنا.

محمود المليجي

أول فنان صدر له قرار التعيين، إذ جاء بقرار من رئيس الجمهورية وقتها محمد أنور السادات عام 1980، وذلك بعد إنشاء مجلس الشورى برئاسة صبحي عبد الحكيم.

محمد عبد الوهاب

اختير الموسيقار محمد عبد الوهاب لعضوية مجلس الشورى، بأمر رئاسي حيث عينه الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك كعضو مجلس شورى، خلفًا للفنان محمود المليجي بعد وفاته عام 1983.

أمينة رزق

أول فنانة تدخل المجلس كعضوة تقديرا لعطائها الفني، وذلك في مايو 1991.

مديحة يسرى

عينت في مجلس الشورى فى يوليو عام 1998.

يحيى الفخراني وسميرة عبد العزيز

بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم تعيين الفنان يحيى الفخراني، و الفنانة سميرة عبد العزيز في مجلس الشيوخ، في أكتوبر 2020.