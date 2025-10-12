أصدرت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، توضيحا بشأن الملصق الدعائي الذي كشفت عنه صباح اليوم الأحد 12 أكتوبر، ووصفته في بيان سابق بأنه "البوستر" الرسمي للدورة 46.

وأوضح المهرجان في بيان جديد أن "البوستر" الذي تم الإعلان عنه هو تصميم مبدئي، وليس الرسمي والنهائي للمهرجان.

وأكدت إدارة المهرجان أنه سيتم الكشف عن البوستر الرسمي للدورة الجديدة خلال اليومين المقبلين عبر المنصات الرسمية للمهرجان.

كان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي كشف عن الملصق الدعائي الرسمي لدورته السادسة والأربعين، التي تُقام خلال الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025، تحت رئاسة الفنان الكبير حسين فهمي، وتحت رعاية وزارة الثقافة.

وفي بيان صحفي سابق، أكد القائمون على المهرجان أن "البوستر" هذا العام يعكس رؤية بصرية عميقة تتجاوز حدود الإعلان التقليدي إلى فضاء رمزي وفكري يعبر عن جوهر السينما وروح المهرجان. إذ يتحوّل التصميم إلى لوحة تجمع بين الشعر والحداثة، وتقدّم قراءة جديدة لهوية المهرجان بوصفه مساحة للنهضة الجمالية والفكرية، ومختبرًا دائمًا للخيال والإبداع.

ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.