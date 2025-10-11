تحدث أحمد سوكارنو زوج المخرجة إيناس الدغيدي عن زوجته ومدى إعجابه بها وأرائها في أول ظهور لهما معا بعد الاحتفال بعقد القران أمس الجمعة في حفل عائلي اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين.

حلت المخرجة إيناس الدغيدي وزوجها رجل الأعمال أحمد سوكارنو ضيوف برنامج "الصورة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي المعروض على قناة "النهار".

وعن حبه لها وإ‘جابه بأرائها قال: "أنا من أشد المعجبين بأراء إيناس وصراحتها وجرأتها، هي صوت الحق اللي كتير مؤمنين بيه، بس بيخافوا يجهروا".

وتابع"أنا بشوفها طيبة جدا، وواثقة من نفسها، وبتقول الحق اللي مؤمنة بيه".

وشهد عقد القران حضور عدد من نجمات الفن هن يسلرا، إلهام شاهين، هالة صدقي، الإعلامية بوسي شلبي، و حرصن على الحضور وتهنئة إيناس الدغيدي بدخولها عش الزوجية.

يذكر أن آخر مشاركات المخرجة إيناس الدغيدي كان بفيلم "مجنون أميرة" عام 2009.

