ليلى علوي تهنئ إيناس الدغيدي بزواجها.. ماذا قالت؟

وجهت النجمة ليلى علوي التهنئة للمخرجة إيناس الدغيدي بمناسبة زواجها من رجل الأعمال أحمد عبد المنعم، بعد حضورها حفل زفافهما الذي أقيم مساء أمس الجمعة.

وكتبت ليلى عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": ألف مبروك للعرسان إيناس وأحمد ربنا يتمملكم على خير، وتبقى حياتكم سعيدة وكريمة مليانة مودة ورحمه، وأنا بجد من كل قلبي بقولكم إني فرحانة بيكم جدًا، وفرحانة ليكم جدًا، ربنا يديم عليكم الفرحة والسعادة".

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل زفاف إيناس الدغيدي منهم يسرا وإلهام شاهين وهالة صدقي وهاني رمزي وحسين فهمي.

وكان جمهور المخرجة إيناس الدغيدي، فوجيء مؤخرا بقرار إلغاء حفل زفافها، موضحة أنه سيقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين، وذلك نظرا لتعرضها للتنمر والسخرية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت"الدغيدي" صورة لها مع زوجها عبر صفحتها على "فيسبوك" وكتبت: "أصدقائي الغالين، كنت سعيدة بفرحتي معكم في حفل بسيط نفرح كلنا سوا، ولكن للأسف تحول هذا الفرح إلى موجة من الانتقادات والسخرية من السوشيال ميديا، والتنمر لمعنى جميل في الحياة، ولا أنسى بند التطفل الذي جاء من كل مكان، ولذلك قررت أنا وزوجي إلغاء الاحتفال البسيط بفرحتنا ونكتفي على العائلة فقط، لكم أصدقائي كل المحبة، ولنا لقاء سري بإذن الله.. ولن يعرفه الحآسدين والحاقدين وعقبال عندكم يا حبايب، إيناس.. أحمد".

