كتبت- منى الموجي:

طرحت منصة يانجو بلاي الإعلان الرسمي لمسلسل ورد وشوكولاتة، بالتعاون مع شركة العدل جروب، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستجرام.



يكشف الإعلان لمحات من العلاقة المعقدة بين صلاح ومروة، إذ تتأرجح مشاعرهما بين الحب والكراهية والانتقام في عالم من الصراع بين القلب والعقل، العاطفة والمنطق.



المسلسل مستوحى من قصة حقيقية، وتبدأ أحداثه بلحظات دافئة من الحب والرومانسية المفعمة بحلاوة البدايات، قبل أن تنقلب الموازين لتكشف عن علاقة معقدة تتطور إلى صراع نفسي وعاطفي، يقود أبطاله إلى مصير غامض مليء بالمفاجآت.



المسلسل من بطولة النجمين زينة ومحمد فراج، بالاضافة الى نخبة من ألمع النجوم من بينهم: مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، مها نصار، محمد سليمان، عمرو مهدي وبسام رجب. بالإضافة إلى مجموعة من الوجوه الصاعدة مثل يوسف حشيش وآية سليم. المسلسل من تأليف الكاتب محمد رجاء، وإخراج محمد العدل.





