

كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن شراكة مع منصة نتفليكس، لتقديم عرض خاص للفيلم الروائي "فرانكشتاين" للمخرج الحائز على الأوسكار غييرمو ديل تورو، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان، التي تُقام في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

وجاء في بيان صحفي صادر عن مهرجان الجونة السينمائي، أن هذا التعاون يمثل لحظة فارقة في مسيرة المهرجان، كونه أول تعاون رسمي مع إحدى الشركات الرائدة عالميًّا في مجال تقديم خدمات البث الترفيهي لعرض فيلم روائي ضمن برنامج المهرجان، ما يعكس التزام الجونة السينمائي الدائم بجلب سينما عالميّة، عالية الجودة، وواسعة التأثير إلى جمهور المنطقة العربية.

يصل فرانكشتاين إلى الجونة بعد عرضه العالمي الأول الذي أثار صدى واسع في مهرجان البندقية السينمائي (Biennale)، حيث حصد إشادات نقدية كبيرة، وتُوّج بعاصفة من التصفيق المتواصل عقب عرضه. في هذه النسخة، يُقدّم ديل تورو معالجة بصرية لرواية ماري شيلي الخالدة، من بطولة أوسكار آيزاك في دور فيكتور فرانكشتاين، وجاكوب إلوردي في دور المسخ، ليُعيد إحياء تراجيديا الخلق والنبذ في ملحمة تتقاطع فيها الرهبة بالتأمل.

يعكس هذا التعاون تطور الشراكة بين مهرجان الجونة السينمائي مع نتفليكس، التي تقدم هذا العام من خلال منتدى سيني جونة ورشة العمل الاحترافية "إيڤر آفتر".. حكاية ما بعد النهاية (Ever After: Developing a Series) التي تمتد على مدار ثلاثة أيام وتُخصص لكُتّاب السيناريو والمنتجين والمخرجين المحترفين، بجانب كونها المرة الأولى التي تمتد فيها هذه الشراكة لتشمل عرضًا رسميًا لفيلم روائي طويل ذا حضور عالمي.



تنفرد الجونة بعرض أول للفيلم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب كونه واحدًا من العروض المحدودة للفيلم على مستوى العالم قبل انطلاقه على منصة نتفليكس يوم 7 نوفمبر.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.