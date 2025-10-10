الرياض- منى الموجي:

شهدت منطقة أرينا المملكة ومنطقة بوليفارد وورلد، مساء اليوم الجمعة 10 أكتوبر، افتتاح النسخة السادسة من موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

واحتشد عدد كبير من الجمهور لمشاهدة الافتتاح الكبير، ومتابعة المسيرة التي بدأت في الرابعة عصراً، وتم نقلها على الهواء مباشرة، وشهدت تواجد بالونات ومجسمات ضخمة، بينها مجسم يمثل الملاكمة، وآخر التنس، وثالث لكابتن ماجد يتابع الجري وراء كرة القدم، ورابع للكرتون الشهير مازنجر يطير في السماء، حتى وصلت المسيرة لمنطقة قريبة تطل على نموذج أهرامات الجيزة، الموجود في البوليفارد، لتكون حاضرة للحدث.

وشارك في تنظيم المسيرة شركة أمريكية، من أشهر منظمي العروض الاحتفالية في نيويورك، والتي تقدم للمرة الأولى خارج الولايات المتحدة مجموعة من البالونات العملاقة التي تُعد من أبرز معالم احتفالاتها السنوية.

وبسبب الحدث تحولت شوارع الرياض إلى مسرح مفتوح للاحتفال بالنسخة الجديدة من موسم الرياض.