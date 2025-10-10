إعلان

في عيد ميلاد أمير كرارة.. 20 صورة لـ باشا مصر مع زوجته وأولاده

كتب : مصراوي

06:37 م 10/10/2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    الفنان أمير كرارة
  • عرض 20 صورة
    الفنان أمير كرارة
  • عرض 20 صورة
    الفنان أمير كرارة
  • عرض 20 صورة
    الفنان أمير كرارة مع أسرته
  • عرض 20 صورة
    أمير كرارة مع ابنته ليلى
  • عرض 20 صورة
    أمير كرارة مع أسرته
  • عرض 20 صورة
    أمير كرارة مع بناته
  • عرض 20 صورة
    الفنان أمير كرارة
  • عرض 20 صورة
    أمير كرارة مع زوجته
  • عرض 20 صورة
    أمير كرارة وزوجته
  • عرض 20 صورة
    الفنان أمير كرارة
  • عرض 20 صورة
    أمير كرارة من فترة الطفولة
  • عرض 20 صورة
    أمير كرارة وياسر جلال
  • عرض 20 صورة
    أمير كرارة ونجله سليم
  • عرض 20 صورة
    سليم أمير كرارة ومحمد رمضان
  • عرض 20 صورة
    سليم نجل أمير كرارةمع محمد رمضان
  • عرض 20 صورة
    عائلة أمير كرارة
  • عرض 20 صورة
    أمير كرارة وسليم
  • عرض 20 صورة
    أميرة كرارة مع بناته ليلى ونيللي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- مروان الطيب:
يحتفل الفنان أمير كرارة اليوم الجمعة الموافق 10 أكتوبر بعيد ميلاده، وسط تهنئة جمهوره ومحبيه.

ونجح الفنان أمير كرارة في حجز مقعدا وسط نجوم جيله وقدم العديد من الأعمال الفنية التي أكد خلالها على موهبته.
ويحرص كرارة على إبعاد حياته الشخصية عن الكاميرات وفي مرات قليلة جدا ظهر بصحبة زوجته وأبناءه، ونكشف خلال التقرير مجموعة الصور التي جمعتهم في مناسبات مختلفة.

وكانت آخر مشاركات أمير كرارة على شاشة السينما بفيلم "الشاطر" الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا بشباك التذاكر.

أمير كرارة أسرة أمير كرارة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أكسيوس: ترامب يعقد قمة للزعماء خلال زيارته لمصر |تفاصيل
"ضمانات ترامب" و"وساطة القاهرة".. الكواليس الكاملة لاتفاق إنهاء الحرب في غزة