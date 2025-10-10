في عيد ميلاد أمير كرارة.. 20 صورة لـ باشا مصر مع زوجته وأولاده

كابتن ماجد مع كرة القدم ومازنجر يطير والأهرامات حاضرة.. 11 صورة من افتتاح

كتب- مروان الطيب:

يحتفل الفنان أمير كرارة اليوم الجمعة الموافق 10 أكتوبر بعيد ميلاده، وسط تهنئة جمهوره ومحبيه.

ونجح الفنان أمير كرارة في حجز مقعدا وسط نجوم جيله وقدم العديد من الأعمال الفنية التي أكد خلالها على موهبته.

ويحرص كرارة على إبعاد حياته الشخصية عن الكاميرات وفي مرات قليلة جدا ظهر بصحبة زوجته وأبناءه، ونكشف خلال التقرير مجموعة الصور التي جمعتهم في مناسبات مختلفة.

وكانت آخر مشاركات أمير كرارة على شاشة السينما بفيلم "الشاطر" الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا بشباك التذاكر.