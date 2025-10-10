إعلان

"الشقاوة فينا بس ربنا هادينا".. أحدث ظهور لـ داليا البحيري والجمهور يعلق (صور)

كتب : هاني صابر

01:46 م 10/10/2025
كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة داليا البحيري، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت داليا، الصور التي ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الشقاوة فينا بس ربنا هادينا".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جميل، روعة، قمر، شقاوة من الآخر".

وكانت آخر مشاركات داليا البحيري الفنية بفيلم "أولاد حريم كريم" عام 2023، وشاركها البطولة مصطفى قمر، خالد سرحان، علا غانم، بسمة، تأليف زينب عزيز، إخراج علي إدريس.

داليا البحيري إطلالة أنيقة إنستجرام

