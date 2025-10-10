"الشقاوة فينا بس ربنا هادينا".. أحدث ظهور لـ داليا البحيري والجمهور يعلق (صور)
كتب- هاني صابر:
شاركت الفنانة داليا البحيري، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها.
ونشرت داليا، الصور التي ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الشقاوة فينا بس ربنا هادينا".
وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جميل، روعة، قمر، شقاوة من الآخر".
وكانت آخر مشاركات داليا البحيري الفنية بفيلم "أولاد حريم كريم" عام 2023، وشاركها البطولة مصطفى قمر، خالد سرحان، علا غانم، بسمة، تأليف زينب عزيز، إخراج علي إدريس.