كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة داليا البحيري، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت داليا، الصور التي ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الشقاوة فينا بس ربنا هادينا".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جميل، روعة، قمر، شقاوة من الآخر".

وكانت آخر مشاركات داليا البحيري الفنية بفيلم "أولاد حريم كريم" عام 2023، وشاركها البطولة مصطفى قمر، خالد سرحان، علا غانم، بسمة، تأليف زينب عزيز، إخراج علي إدريس.