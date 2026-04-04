شاركت كنزي ابنة النجم عمرو دياب متابعيها صورا جديدة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام".

كشفت كنزي عن كواليس استمتاعها بوقتها بأحد المنتجعات السياحية، وظهرت في الصور رفقة عدد من أصدقائها.

ظهرت كنزي في العدد من الصور مرتدية إطلالة جريئة، إذ ارتدت فستان عاري الضهر حاز على إعجاب متابعيها.

كنزي دياب تكشف عن زيارتها لدولة المغرب

يذكر أن كنزي دياب زارت مؤخرا دولة المغرب، ونشرت صورا ومقاطع فيديوهات من رحلتها هناك، ظهرت خلالها وهي تلتقط العديد من الصور التذكارية وسط الطبيعة الخلابة هناك، كما ظهرت وسط عدد من الأصدقاء.

عمرو دياب يعلن تأجيل حفل دبي ويحيي حفلا لأول مرة في تركيا

أعلن النجم عمرو دياب عبر صفحته الرسمية على "انستجرام"، عن تأجيل حفله الغنائي في دبي الذي كان من المقرر إقامته يوم 4 أبريل المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية لعمرو دياب صورة للملصق الدعائي الخاص بالحفل وكتب: "حفل عمرو دياب الذي كان من المقرر إقامته يوم 4 أبريل على مسرح كوكاكولا أرينا في دبي تم تأجيله".

وتابع: "ونعمل حاليا من أجل الإعلان عن الموعد الجديد وسنقوم بموافاتكم بالمزيد من التفاصيل لاحقا، شكرا على صبركم وتفهمكم".

كما يستعد "الهضبة" لإحياء حفلا غنائيا لأول مرة في تركيا المقرر إقامته يوم 2 أغسطس المقبل.

