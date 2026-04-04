ارتفعت الحصيلة الإجمالية لضحايا الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ 2 مارس الماضي حتى اليوم السبت إلى 1422 قتيلا و4294 مصابا.

تفاصيل حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية على لبنان

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في تقريره اليومي حول تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان، أن "العدد الإجمالي للقتلى منذ 2 مارس حتى 4 أبريل ارتفع إلى 1422، كما ارتفع عدد المصابين إلى 4294. وبلغ عدد القتلى في الساعات الأربع والعشرين الماضية 54 قتيلا، وعدد المصابين 156".

الأطفال في ضحايا الهجمات الإسرائيلية على لبنان

وأشار التقرير إلى أن "عدد القتلى الأطفال بلغ 126 طفلا وعدد المصابين الأطفال وصل إلى 441 طفلاً".

ولفت التقرير إلى أن "عدد قتلى القطاع الصحي ارتفع إلى 54، فيما ارتفع عدد الإصابات في القطاع الصحي إلى 142 مصابا. وبلغ عدد المستشفيات التي اضطرت إلى الإقفال نتيجة الاعتداءات والتهديد 6 مستشفيات".