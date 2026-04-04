تفاصيل إطلالة ملك وخطيبها شريف

شاركت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر جمهورها لحظات مميزة من حياتها الشخصية، بعدما نشرت مجموعة صور جديدة تجمعها بخطيبها السيناريست شريف عمرو الليثي على منصات التواصل الاجتماعي

وظهرت ملك في الصور بإطلالة أنيقة وناعمة، مرتدية فستانًا باللون الأزرق الفاتح، بينما ظهر خطيبها ببدلة كلاسيكية سوداء، في أجواء رومانسية مميزة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وتفاعل المتابعين مع الصورة بشكل كبير، حيث انهالت التعليقات التي عبّرت عن إعجابهم بإطلالتهما، متمنين لهما السعادة والاستقرار.

وجاءت التعليقات، كالتالي: "ربنا يحميكوا"، "ايه القمر دا"، "الفستان بتاعك تحفة"، "حلوين أوي"، "مفيش في جمالكم"، "أحلى عروسة في الدنيا"، "تبارك الله على العروسين".

ملك زاهر تحتفل بخطبتها

واحتفلت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر بخطبتها على السيناريست شريف الليثي، نجل الإعلامي عمرو الليثي، يوم 24 مارس الماضي وذلك في حفل عائلي اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين.

وتشارك ملك زاهر في مسلسل "أن وهو وهم"، بطولة الفنان أحمد صلاح حسني، نسرين طافش، وميمي جمال، ومن إخراج زهير قنوع، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا..

طارق العريان: الجزء الثالث من فيلم السلم والثعبان ممكن يكون عن المراهقين



بملابس كلاسيكية من الزمن الجميل.. درة تنشر صورًا جديدة والجمهور يعلق



