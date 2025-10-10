إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ نهى صالح تتعرض لوعكة صحية وتنقل إلى المستشفى، وفاة المخرج المسرحي عمرو دوارة، محامي شيرين عبدالوهاب يوضح سبب تأجيل محاكمتها في قضية السب والقذف، منى فاروق تكشف عن تفاصيل حالتها الصحية، ياسمين عبدالعزيز تكشف اسم مسلسلها في رمضان المقبل، ماذا قال صلاح عبدالله عن إمكانية تقديم سيرة الراحل أحمد عمر هاشم بعمل فني، وغيرها من الأخبار.