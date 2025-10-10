عمرو سعد في مغامرات مُثيرة بمسلسل"الأجهر" على "MBC مصر دراما"

أحداث مُثيرة ومُغامرات غير متوقعة وأجواء جديدة على الدراما مع النجم عمرو سعد، ضمن الدراما الإجتماعية الشيقة "الأجهر"التي يُعاد عرضها يومياً على" MBCمصر دراما"، في تمام الحادية عشر مساءً.

وتم تصوير مشاهد مُسلسل "الأجهر"، في عدة دول ومدن غير تقليدية، حيث يجد بطل العمل "يوسف" نفسه مُتهماً بقتل أمه ثم مسؤولاً عن إخوته، وتدفعه الظروف للسفر مُتخفياً إلى عدد من الدول الإفريقية، ويغوص في عالم العصابات وتتأرجح حياته بين الطبقات المخملية بحثاً عن الأمان المفقود.

وبعد فترات من الصمت والتوعد والاستعداد يقرر "الأجهر" أن يرسم خريطة محكمة للصعود والانتقام من أساطير تجارة المجوهرات ثم الوصول بذكاء لتبرئة نفسه ومواجهة الأب بكل عالمه والانتقام لما حدث له.

ومع تدفق الأحداث لا ينسى البحث عن إخوته الثلاث "هاشم، جميلة، عماد" فهل يلتقي بهم أم يخفي له القدر ما هو غير متوقع؟.

مُسلسل "الأجهر"، من بطولة عمرو سعد، درّة، سيد رجب، أحمد مجدي، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، محمود قابيل، سارة سلامة، أحمد صفوت، مصطفى أبو سريع وآخرين، ومن تأليف ورشة ملوك، ومن إخراج ياسر سامي.