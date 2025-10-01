كتبت- منى الموجي:

أعلنت مؤسسة آرت ديجيبت اليوم الأربعاء تفاصيل النسخة الخامسة من معرض الأبد هو الآن، في مؤتمر صحفي، شهد حضور النجم حسين فهمي والدكتور زاهي حواس عالم الآثار.

يهتم المعرض العالمي بالفن المعاصر، ويُقام أمام أهرامات الجيزة في الفترة من 11 نوفمبر إلى 6 ديسمبر ٢٠٢٥.

ويشارك في النسخة الخامسة 10 من أبرز الفنانين الدوليين: ميكيلانجيلو بيستوليتو من إيطاليا والمرشّح لجائزة نوبل للسلام لهذا العام، ألكسندر فارتو المعروف بـفيلس من البرتغال، مجموعة ريسايكل من فرنسا وروسيا، آنا فيراري من البرازيل، ميرت إجه من تركيا وصالحة المصري من مصر، ونديم كرم من لبنان وكينغ هونديكبينكو من بنين وفرنسا وجي بارك من كوريا الجنوبية.

وبالإضافة إلى الإعلان عن الفنانين المشاركين، كشفت نادين عبدالغفار، مؤسسة آرت ديجيبت، عن مشروعين متوازيين يقامان إلى جانب المعرض: الأول هو معرض حي القاهرة الدولي للفن (CIAD) الذي يعود في نسخته الخامسة بوسط البلد في الفترة من ١٢ أكتوبر حتى ١٦ نوفمبر ٢٠٢٥. وسيضم المعرض خمسة معارض فنية في عمارة الشوربجي وممر كوداك، بمشاركة أكثر من ٧٠ فنانًا محليًا ودوليًا.

وأضافت: "لأول مرة، يقدّم حي القاهرة الدولي للفنون دولة ضيف شرف، إذ تتصدّر كوريا الجنوبية المشهد ويمثلها مؤسسة كوريا للتبادل الثقافي الدولي، وستعرض أعمال ٦ فنانين معاصرين ضمن فعاليات المعرض، احتفالًا بثلاثين عامًا من الدبلوماسية الثقافية بين مصر وكوريا الجنوبية. نحن متحمسون للغاية لهذه الشراكة وللجسور الثقافية التي تواصل بناءها."

أما المعرض الثاني الموازي فهو معرض الفنون الزخرفية، الذي سيُقام في المتحف المصري بالتحرير من ١٤ إلى ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥، ويعرض أعمال أكثر من ١٥ فنانًا ومصممًا دوليًا ومصريًا، احتفاءً بالتصميم كجزء أساسي من المشهد الثقافي المصري.

وتابعت نادين عبدالغفار: "تقام هذه النسخة من الأبد هو الآن تحت رعاية وزارة الثقافة، وزارة السياحة والآثار، وزارة الخارجية، و هيئة تنشيط السياحة، ومنظمة اليونسكو".

وخلال المؤتمر الصحفي، قال الدكتور زاهي حواس: "أنا سعيد جدًا بوجودي هنا، فالهرم بالنسبة لي ليس مجرد أثر تاريخي، بل هو جزء من حياتي. دائمًا ما يثير إعجابي ويُحفزني، خاصة عندما أرى الفعاليات الثقافية والفنية التي تُنظم بالقرب منه. فكرة نادين كانت مبتكرة ورائعة، إذ جمعت فنانين من جميع أنحاء العالم — من نحاتين، ومهندسين، ومبدعين — ليعرضوا أعمالهم بجوار هذا المعلم التاريخي. وأكدت لنادين أن كل فنان سيأتي لعرض عمله هنا سيشعر بحجم عظمته، ويشعر بالرهبة أمام هذه المعجزة التي تحدّت الزمن. فالهرم ليس مجرد بناء، بل هو رمز خالد يعكس عظمة الإنسان وقدرته على الابتكار والإبداع".

وأضاف الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة "أنا في غاية سعادتي بالإعلان عن هذه الدورة من معرض (الأبد هو الآن)، الذي أصبح جزءًا من تاريخنا الثقافي. منذ 3 سنوات، بدأنا في وزارة الثقافة دعم هذا المعرض، ليس فقط بسبب أهميته الفنية الكبيرة، ولكن أيضًا لأنه يُسهم في تحقيق أحد أبرز أهداف الوزارة: تعزيز التواصل مع الجمهور العام وإشراكهم في الفعاليات الثقافية."

وأكد الفنان حسين فهمي: "أنا سعيد جدًا بوجودي بينكم، وبنشاط نادين. أنا أعرف نادين منذ زمن بعيد، ومنذ كانت صغيرة جدًا، لذا أنا على دراية بنشاطاتها وأفكارها. أنا سعيد جدًا بأنها تقوم بهذا المعرض، وإن شاء الله، سيكون في شراكة بين آرت دي ايجيبت ومهرجان القاهرة السينمائي هذا العام، فالتواريخ متقاربة جدًا، لأن الفنون شيء جميل ومصر غنية جدًا بالتاريخ."

كما علق الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير: "الحقيقة، كان لي الشرف أنني تعرفت على نادين عندما زرت (الأبد هو الآن) في وقت سابق. بالنسبة لي، نادين وما تقوم به يجمع بين أربع عناصر أساسية: أولًا، الشغف العظيم الذي تتمتع به، ثانيًا، الإصرار، فمن يعرف نادين يعرف أنها لا تتوقف عن العمل أبدًا. ثالثًا، الإبداع الذي لا حدود له، ورابعًا، شبكة العلاقات القوية التي تملكها، سواء داخليًا أو خارجيًا. هذه العوامل هي ما تجعل المنتج الذي تقدمه نادين دائمًا مختلفًا، مليئًا بالتجديد، وأشعر في كل مرة كأن هناك شيئًا جديدًا ومميزًا يحدث."

وتَعِد النسخة الخامسة من الأبد هو الآن بأن تكون حدثًا ثقافيًا فريدًا من نوعه عند الأهرامات، حيث يلتقي التاريخ والتراث بالفن المعاصر في حوار استثنائي.

و أضاف عمرو جزارين، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم بيراميدز: "أنا سعيد جدًا بوجودي هنا اليوم، والحقيقة، النسخة الخامسة من هذا الحدث تحمل أهمية خاصة بالنسبة لنا، لأنها ستكون أول نسخة بعد التحول الكبير الذي شهده الهرم. لقد شهدنا نقلة نوعية كبيرة، حيث تحول الهرم من زيارة عشوائية كانت تعاني من بعض المشاكل إلى تجربة بمستوى عالمي. أدعوكم جميعًا لزيارة الهرم الآن، لتكتشفوا التغيير الكبير."